(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dalla Norvegia giunge una voce. Il comitato organizzatore deidi Trondheimavrebbe richiesto alla Fis il beneplacito per inserire lafemminile neldidella manifestazione iridata destinata a svolgersi fra poco più di due anni. Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva Nrk, l’approvazione da parte della Federazione internazionale sarebbe una mera formalità e verrà ratificata in primavera. L’indiscrezione è stata confermata dal race director della disciplina Lasse Ottesen, il quale ha dichiarato: “È sicuramente molto positivo aggiungere una gara aliridato del. Il nostro obiettivo è quello di avere parità assoluta nel 2027”. Quale sia il significato profondo di ...

OA Sport

... Fiamme Oro - Colorno (replica del 14/1) da Roma Telecronaca: Andrea Fusco e Andrea Gritti Bordocampo ed interviste: Marco Tripisciano ore 09.30: Coppa del Mondo 2022/22023 Salto HS ...A causa delle alte temperature e della mancanza di neve, la tappa di Coppa del Mondo dimaschile, prevista originariamente per questo weekend a Klingenthal, è stata spostata al 20 - 22 dello stesso mese. Nonostante il deposito neve della località tedesca, e l'aiuto dei ... Combinata nordica, mass start nel programma dei Mondiali 2025 Se questo è il format del futuro, l'estinzione è meritata La biatleta Sophie Patz punta a piazzarsi bene ai Giochi EYOF in Italia. Foto: WukitGrande vittoria per Sophie Patz (17): la biatleta SC Hammer è stata ...Sabato 21 gennaio in piazza Unità d’Italia a Trieste si terrà la prevista cerimonia di apertura dell’evento "EYOF FVG 2023" - European Youth Olympic Festival – evento sportivo giovanile di sport inver ...