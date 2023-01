Collovati | Kvara è il miglior giocatore della Serie A | solo gli azzurri possono perdere lo scudetto

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Fulvio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport, ecco le sue parole: "Questoperderlo soltanto i giocatori di Spalletti, ma se continuano così la vedo dura perché di fatto hanno sbagliatola partita contro l’Inter. I numeri sono spaventosi, in più hanno Osimhen come capocannoniere del campionato che tra l’altro non batte i rigori; hannotskhelia che per me è ilA e hanno uno deii difensori di tutto il torneo come Kim. La spina dorsale è solidissima. Ad agosto ero scettico dopo gli addii di Koulibaly, Mertens, Insigne e Fabian Ruiz. In realtà adesso fanno paura a tutti, anche in Europa".