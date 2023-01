Codice Appalti | Salvini | “Su entrata in vigore ragioniamo insieme ad Ue”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Agenzia Vista) Roma 18 gennaio 2023 “Sull'indeldeglici sono ragionamenti in corso. C'è una interlocuzione in corso con le istituzioni europee, l'approvazione è al 31 marzo e non è in discussione, avverrà. Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteonel corso del Convegno Ance a “Cantiere Italia – tra Pnrr, emergenze e nuovodegli” che si è svolto a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Edilportale.com

...operare secondo i principi di trasparenza e pubblicità e che è soggetto alla disciplina del... come gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia dipubblici è ...Tra Pnrr, emergenze e nuovo' nella sede dell' Ance ha nuovamente sparato alzo zero su alcuni punti del nuovoscritto dal Consiglio di Stato e approvato in consiglio dei ... Codice Appalti, proposta la patente per diventare RUP L'allarme della presidente dell'Ance Brancaccio: non ripetiamo gli errori del 2016, l'entrata in vigore immediata rischia di bloccare il mercato Si rafforza l'ipotesi di un rinvio dell'entrata in ...Allarme dell’Ance. Il governo studia la revisione dinamica dei prezzi sul modello francese | Ok del Cdm al nuovo Codice degli appalti Le compensazioni contro il caro materiali sono ferme a un anno e ...