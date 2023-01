Cocaina rosa 2C-B la nuova droga dei super ricchi

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Nel mondo delle sostanze stupefacenti c’è un nuovo oggetto del desiderio per i suoi consumatori, la “”, unaormai sempre più diffusa che con gli effetti della normale polvere bianca ha nulla a che fare. Per i chimici 2C-B o 4-bromo-2,5-dimetossi-feniletilamina, per i meno esperti di nomenclatura viene chiamata, appunto, “” o anche “tusi” (dalla pronuncia inglese di ‘2C’). Si tratta di una sostanza totalmente sintetica che genera visioni e distorsioni della realtà che richiamano i colori accesi dei cartoni animati. Unaper sballarsi, unapericolosa e anche molto costosa. Più della, al punto da essere definita la “dell’alta società”, infatti, il costo si aggira attorno alle 400 ...

