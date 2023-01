Coca-Cola rende inseparabili il tappo e la bottiglia per favorire la raccolta e il riciclo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023): Le bottiglie in PET di tutti i marchi dell’azienda prodotte a Marcianise avranno ilattaccato in modo daildell’intera confezione ed evitare la dispersione di plastica nell’ambiente. Marcianise (CE), 18 gennaio 2023 – A meno di un anno dall’introduzione su FuzeTea,estende i Tethered caps, i tappi uniti alla, a

Agenzia ANSA

, per esempio, ha esteso i tappi uniti alla bottiglia a tutti i marchi del proprio portafoglio, con l'obiettivo di semplificare la raccolta e il riciclo e ridurre la dispersione e l'...In tutti prodotti Coca-Cola tappi legati alla bottiglia - Terra & Gusto Coca-Cola rende inseparabili i tappi dalle bottiglie in tutti i suoi prodotti con l'obiettivo di favorire la raccolta, il riciclo, ridurre la dispersione e l'impatto della plastica sull'ambiente.