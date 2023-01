CM com – Supercoppa | Milan-Inter | vinca il peggiore Squadre mediocri e sconclusionate ma chi vince svolta | Primapagina

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) 2023-01-18 00:55:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:il. Non è un auspicio, neanche una speranza, meno che mai un pronostico. Ma la situazione calcistica di, finaliste domani sera dellaitaliana, è talmente compromessa da dubitare almeno di due cose: che are sia davvero il migliore e che il, cioé il più sfavorito, alla fine prevalga. Per orgoglio, caso, disperazione e mistero (“senza fine bello” avrebbe aggiunto il sommo Brera).ilè anche il titolo di un libro del mai troppo compreso e dell’assolutamente rimpianto Franco Rossi, uno che prima della scuola giornalistica, aveva frequentato quella insostituibile del marciapiede. Da anni ci ...

Calcio in Pillole

Lanon pesa tanto, ma sposta tantissimo. Chi la vince è felice e, anche se fosse il peggiore, non se ne curerebbe per nulla. Questo oggi è il calcio italiano e lanon può fare ...Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Ungheria si stanno contendendo la possibilità di ospitare le prossime edizioni diSecondo quanto riportato da Tuttosport, ladel 2025 potrebbe essere giocata in un altro paese. In corsa per l'assegnazione c'è sempre l'Arabia Saudita. Al paese vuole però fare concorrenza Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi ... Supercoppa Italiana, ecco i guadagni per Milan e Inter Intervistato da The Sporty Music, Daniele Adani ha parlato così della Supercoppa tra Milan e Inter: "L'Inter è leggermente favorita, ma il Milan è forte, anche ...Presenti anche i dirigenti delle due formazioni, i vertici della Lega Serie A (Casini e De Siervo), il capo dell'area commerciale della Fifa, Romy Gai, l'ex Ceo della Roma, Guido Fienga. Allo stadio s ...