WIRED Italia

...proprio dalle creatività del leggendario cult degliottanta: Poi ancora sulla potente immagine della testa gigante in strada: Matt Reeves spiega anche di non poter svelare del nuovo...Al suo posto troveremo invece Lizzy Caplan che, dopo alcuni film di successo negli2000 " Mean Girls e" ultimamente si è dedicata di più al mondo televisivo, comparendo in serie di ... Cloverfield 15 anni fa ci fece rinnamorare dei mostri Parlando di Cloverfield, Matt Reeves ha ricordato l'importanza che i film su Godzilla ebbero nello sviluppo del primo capitolo della saga ...Matt Reeves, il regista del primo capitolo di Cloverfield, ha dichiarato che gli alieni sono stati ispirati dal famigerato mostro Godzilla.