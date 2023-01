Clima | il 1° febbraio si insedia gruppo interparlamentare promosso da dem Fina

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Si terrà il primola riunione dimento dell'interparlamentare per il contrasto ai cambiamentitici,dal senatore del Partito Democratico Michele. “È l'esordio di un luogo di confronto che spero possa servire a scattare una fotografia oggettiva e non ideologica degli effetti dei cambiamentitici; al fine di riconoscere le esigenze che derivano dalla necessità di un cambiamento in chiave sostenibile del modello di sviluppo", ha spiegato il senatore dem. "Per questo spero si possa lavorare, al di là delle appartenenze, alla costituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul tema. Sono contento che sia arrivata un'adesione ampia, trasversale agli schieramenti, segno che c'è una diffusa ...

L'Aquila Blog

...legate alle incertezze della crisi geopolitica accesasi con l'invasione russa del 24, al ... per le conseguenze della variazione dele dell'inatteso picco del prezzo del latte spot, una ...La nuova castellana, la 70°, riceverà l'investitura sabato 11alle 17 con la prima uscita ...piccola vedevo le sfilate dei carri in centro - racconta la nuova Castellana - ed entravo nel... Clima, il primo febbraio insediamento intergruppo parlamentare per ... Si terrà il primo febbraio la riunione di insediamento dell’intergruppo parlamentare per il contrasto ai cambiamenti climatici, ...Meteo - Penultimo weekend di gennaio dai connotati invernali, temperature sotto la media in Italia con possibili nevicate a quote molto basse ...