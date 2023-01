Clara Chia Marti | la foto con Piqué e i genitori che ha scatenato l’ira di Shakira

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il settimanale Chi ha pubblicato unache vedeinsieme a Gerarde aidi lui. Questa immagine avrebbela rabbia di, ex dell’atleta, pronta a diversi gesti forti, come quello di mettere una strega pupazzo rivolta verso casa dell’ex suocera. ¡Qué tal! #Gerardaprovechó las fiestas decembrinas para presentar a su nueva pareja,Chía, con su familia. La joven compartió un paseo junto a Montserrat Bernabéu, la madre del ex futbolista, mientras él platicaba con su padre. Fuentes: TW pic.twitter.com/oHNURTS6zl — JavierPozaInforma (@pozainforma) January 7, 2023 Lache vede l’ex calciatore del Barcellona insieme ai suoi ...