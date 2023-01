Clamoroso Salernitana | resta Nicola sulla panchina

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – Clamorosa decisione del presidente Iervolino che dopo aver esonerato, lo ha richiamato dopo due giornidella. Lo stesso allenatore ha raccontato il retroscenadecisione presa dal presidente con un messaggio sui social: “Vi racconto la verità. Nella giornata di ieri ho ricevuto una telefonata dal Presidente Iervolino che con i suoi modi, sempre amabili e gentili, mi ha spiegato le ragioni della sua decisione che ha preso con amarezza ma che doveva segnare la discontinuità dopo la bruttissima partita a Bergamo contro l’Atalanta. Ho fatto subito mea culpa, assumendomi tutte le responsabilità di una pzione non adeguata e della conseguente pesante sconfitta. Perché credo in questa squadra così come negli uomini che la compongono, ...

Calciomercato.com

Decisivo il contatto fra il tecnico ex Crotone e il presidente Iervolino, con la mediazione del ds De ...Questa è Salerno, questa è la: molto più di una squadra di calcio.' Per ricevere le nostre notizie in tempo reale , unisciti gratis al canale Telegram di Radio Alfa . Se trovi ... Clamoroso Salernitana, torna Nicola: la ricostruzione e i retroscena Roma, 18 gen. - (Adnkronos) - Clamorosa decisione del presidente Iervolino che dopo aver esonerato Nicola, lo ha richiamato dopo due giorni sulla panchina della Salernitana. Lo stesso allenatore ha r ...Sabato per il Napoli sarà derby contro la Salernitana, ma arrivano brutte notizie per Spalletti e i tifosi: assente Kvara Le ultime.