Clamoroso | la Cremonese vola ai quarti di Coppa Italia! Battuto il Napoli ai rigori | l’impresa di Ballardini

Corriere dello Sport

Incredibile al Maradona per il gol del 2 - 2 da parte di Felix Afena - Gyan in Napoli -. Cross di Zanimacchia e gran colpo di testa all'angolino dell'ex Roma, che a quattro minuti dalla fine rimette tutto in parità nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia. Gelato il ...... gara che Calciomercato.it seguirà in tempo realeCaratterizzata daltonfo della Juventus ... Monza 21; Lecce 20; Salernitana e Spezia 18; Sassuolo 16; Verona e Sampdoria 9;7.*una ... Clamoroso al Maradona, la Cremonese elimina il Napoli dalla Coppa Italia Incredibile al Maradona per il gol del 2-2 da parte di Felix Afena-Gyan in Napoli-Cremonese. Cross di Zanimacchia e gran colpo di testa all’angolino dell’ex Roma, che a quattro minuti dalla fine rimet ...Napoli-Cremonese le pagelle e il tabellino della partita di Coppa Italia andata in scena allo stadio Maradona di Fuorigrotta.