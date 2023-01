Clamoroso in Australia | Nadal è già fuori! Infortunio nel primo set | poi cede a McDonald

Corriere dello Sport

L'Australian Open perde la testa di serie numero uno, Rafael Nadal, sconfitto amaramente in tre set dal 27enne Mackenzie McDonald, americano numero 63 al mondo: 6 - 4 6 - 4 7 - 5 il punteggio. Rafa ...... la prima in. Quel che è certo, però, è che lo spagnolo perde i 2000 punti della vittoria ... ponendo fine ad un recorddi oltre 900 settimane consecutive passate fra i primi 10 . Da ... Clamoroso Nadal: gli rubano una racchetta durante la partita agli Australian Open! Clamorosa eliminazione agli Australian Open 2023. Complice anche un infortunio al flessore della gamba sinistra, il campione in carica Rafael Nadal è costretto a dire addio al primo Slam della stagion ...La testa di serie numero 1 del torneo si fa male. McDonald domina e si impone in tre set. L'azzurro gioca alla grande e vola al terzo turno senza problemi.