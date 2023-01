Clamoroso in Australia | Nadal è già fuori! Infortunio e k o con McDonald

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L'n Open perde la testa di serie numero uno, Rafael, sconfitto amaramente in tre set dal 27enne Mackenzie, americano numero 63 al mondo: 6 - 4 6 - 4 7 - 5 il punteggio. Rafa ...

La Gazzetta dello Sport

L'Australian Open perde la testa di serie numero uno, Rafael Nadal, sconfitto amaramente in tre set dal 27enne Mackenzie McDonald, americano numero 63 al mondo: 6 - 4 6 - 4 7 - 5 il punteggio. Rafa ...... la prima in. Quel che è certo, però, è che lo spagnolo perde i 2000 punti della vittoria ... ponendo fine ad un recorddi oltre 900 settimane consecutive passate fra i primi 10 . Da ... Clamoroso in Australia: Nadal è già fuori! Infortunio nel primo set, poi cede a McDonald La clamorosa eliminazione di Rafael Nadal al secondo turno degli Australian Open 2023 cambia tantissimi possibili scenari. Ora infatti, senza il campione uscente e numero 1 del seeding, il tabellone n ...Ecco cosa ha fatto Maria Francisca Perello, moglie di Rafa, dopo l'eliminazione del campione spagnolo dal torneo ...