Citroën C4 X - C' è posto in coda

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tre carrozzerie in un colpo solo: coupé, berlina e Suv. Tre, come le tipologie di propulsione: benzina, gasolio, elettrica al 100%. Cos'è laC4 X? In tutto e per tutto la C4 che già conosciamo, solo che è più lunga e con un bagagliaio ben più capiente: 510 litri contro 380. Già ordinabile con prime consegne a marzo, ha un listino che parte da 25.300 euro. Le misure. Quattro metri e 60 lei, contro i quattro e 36 della C4 "liscia": 26 centimetri in più, tutti nella. Difatti, la silhouette ora è più slanciata, con una linea da coupé forse ancora più evidente rispetto alla sorella senza la "X". Sbalzi ridotti, altezza da terra di quasi 16 centimetri e grandi ruote da 18 pollici, di serie su tutti gli allestimenti e che montano pneumatici piuttosto stretti, ma con spalla generosa: 195/60. A voler pensare ad una concorrente, tirerei in ballo la ...