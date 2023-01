Cisl Giovani Salerno | “Mobilità professionale opportunità per generazioni future”

StileTV

...69% degli occupati e presenta valori addirittura maggiori tra i dipendenti pubblici e tra i... della formazione professionale, dei servizi all'impiego della, Ivana Veronese, segreteria ......69% degli occupati e presenta valori addirittura maggiori tra i dipendenti pubblici e tra i... della formazione professionale, dei servizi all'impiego della, Ivana Veronese, segreteria ... Cisl Giovani Salerno, Bisogno: “Puntare sulla mobilità professionale” Per il segretario generale lucano "i progetti pilota per lo sviluppo della produzione di idrogeno devono però essere impiegati per far sviluppare una più complessiva filiera energetica".La Uil "andrà al tavolo con il governo sulle pensioni" fissato per giovedì 19 gennaio al ministero del Lavoro "per definire un intervento strutturale della legge Fornero". (ANSA) ...