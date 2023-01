Cinema | è possibile per gli italiani fare carriera negli Stati Uniti?

Leggi su tpi

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) New York City è nota per la sua spietata industriatografica, e due giovanisi sono fatti un nome come Direttrice della Fotografia e Montatore. Federica Fortunato e Roberto Scaravilli lavorano insieme da oltre sette anni e sono diventati una grande squadra nel mondo dele del digital media. Federica è una direttrice della fotografia che ha lavorato a una varietà di progetti con brand come Levi’s, Crocs, Nascar, Meta, Canva, solo per citarne alcuni. Inoltre ha fotografato progetti con grandi celebrità dello sport come i giocatori NBA, Julius Randle ed Evan Fournier. Roberto, invece, ha avuto l’opportunità di lavorare a numerosi progetti come la mini docu-serie Between the Battlegrounds, in collaborazione con PUBG Mobile, Be The One e Signature Series, e il suo resume vanta nomi come Netflix, con “Dogs”, HBO con il ...