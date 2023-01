Ciclocross | Mathieu Van der Poel | “Il Mondiale è l’unica competizione che conta per me in inverno”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il 3 Febbraio ad Hoogerheide in Olanda si terrà il2023 di. Uno dei protagonisti più attesi è l’idolo di casaVan der, che sta cercando di recuperare dai problemi alla schiena e che è pronto a lanciare la sfida al rivale Wout Van Aert. In un’intervista a Wielerflits Van derha parlato del suo attuale stato fisico: “Il dolore non è piacevole. Magari posso recuperare un po’ in un giro e tornare ad alzare il ritmo per mezzo giro ancora. In questo modo posso puntare al secondo posto, andando con una modalità di sopravvivenza. Anche tutti gli errori che ho fatto in questi cross, beh non è mia abitudine. E allora non ti senti a tuo agio in bici. Tuttavia, posso dire, che il loro non è lo stesso dello scorso anno. Lì avevo dei problemi anche nella vita di tutti i giorni, ...