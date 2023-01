CIAO MASCHIO | NUNZIA DE GIROLAMO RIPARTE DA CARLO CONTI E SALUTA BUBINOBLOG

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dopo il successo delle prime due edizioni,Detorna al timone di, in onda ogni sabato in seconda serata su Rai1. In uno studio completamente rinnovatonuerà quel viaggio attraverso l’universo maschile, che ha già caratterizzato le prime due edizioni del programma, e nel corso del quale verranno intervistati tre uomini, ospiti diversi in ogni puntata.: GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA Gli ospiti della prima puntata di, in onda sabato 21 gennaio a mezzanotte, subito dopo Tali e Quali, sono, Lele Adani e Giovanni Esposito. Ogni puntata avrà un tema principale cheintrodurrà nel suo ...

Liberoquotidiano.it

Tutto pronto. Sta per tornare, il programma condotto da Nunzia De Girolamo in seconda serata il sabato sera su Rai 1. La prima puntata questo weekend, in onda il 21 gennaio dopo la mezzanotte. E davidemaggio.it , ...Sono intervenute poi anche Nunzia De Girolamo per parlare del ritorno die Lunetta Savino protagonista di Lolita Lobosco 2, fiction di Rai1 con Luisa Ranieri. E tutti, paradossalmente ... Ciao Maschio, occhio a Lele Adani: da Nunzia De Girolamo... E se pensavate che fosse finita qui, vi sbagliavate di grosso, in quanto vi sono delle novità anche per quel che concerne il nuovo studio che sarà più colorato e acceso a differenza delle prime due st ...La prima puntata questo weekend, in onda il 21 gennaio dopo la mezzanotte. E davidemaggio.it , oltre al nuovo studio, anticipa anche alcuni degli ospiti. Nella prima puntata della nuova stagione, tre ...