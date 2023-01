Ci si può fidare dell' AI applicata alla ricerca? Un esperimento

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L'intelligenza artificiale rappresenta un grande passo nellascientifica. Ma come può essere sfruttata in un modo poco etico? Un programma AI, come ChatGPT, può essere usato per crearee vere e proprie frodi scientifiche. In pratica, gli utenti possono generare testi realistici e affidabili partendo da promemoria forniti. Ciò ha reso possibile la costruzione di abstract scientifici falsi attraverso un sistema automatizzato, con documenti che possono ingannare persino i professionisti del settore. Grazie all'enorme database di più di 8 milioni di frasi, ChatGPT è capace di "apprendere" come scrivere adeguatamente a livello umano. Innanzitutto, ChatGPT può generare rapidamente un testo scientifico falso utilizzando una varietà di fonti. In secondo luogo, il software può cambiare il tono e il contenuto del testo in base alle esigenze ...