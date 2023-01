“Ci lasci senza fiato” Marika Fruscio espone tutto il davanzale | primo piano da sballo | assurda – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Festeggiamenti infiniti per Maria, dopo la vittoria del Napoli lo sfottó diventa rovente! Che bombe PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Gongola la partenopea dopo i 5 goal rifilati dal suo Napoli alla compagine juventina, sarebbe difficile del resto restare impassibili ma anche i followers disembrano riscontrare gli stessi problemi. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.