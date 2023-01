Chocking game | la nuova challenge su TikTok | 12enne morta con un cappio attorno al collo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023), lasuSi chiama Choking, “sfida di soffocamento”, ed è l’ultimissimadiventata virale sulla piattaforma cinese. Laincoraggia i ragazzi a farsi mancare l’aria con un laccio alfino a perdere i sensi. Il rischio però è quello di morire. È ciò che è accaduto a Milagros Soto, 12 anni,in diretta davanti agli occhi dei compagni di classe. Milagros viveva in Argentina. A trovare il suo corpo è stato il padre, nell’abitazione in cui vivevano nella città di Capitán Bermudez, nella provincia di Santa Fe. I fatti risalgono al 13 gennaio scorso. Lo riporta il quotidiano locale El ...

Tag24

Choking game su TikTok, cos'è la sfida soffocamento che attrae i giovanissimi tiktoker Conosciuta anche come la "sfida del blackout", questa pericolosa ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...