Choc in casa | bimbo di 1 anno muore davanti ai genitori | 118 e carabinieri sul posto

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Un dramma assurdo ha colpito una famiglia in Puglia. Un bambino di appena unè morto soffocato inper una motivazione sconcertante. Non sappiamo se ci sia stato un attimo di distrazione da parte deio qualche altro motivo che si potrà scoprire più in là, ma sta di fatto che il piccolo è scomparso dopo aver ingoiato un oggetto che gli ha tolto il respiro. La trachea è stata bloccata da questo corpo estraneo e, nonostante i disperati tentativi dei soccorritori del 118, alla fine è purtroppo spirato. Il bambino di unè così morto soffocatoagli increduli parenti, che non riescono ancora a rendersi conto dell’accaduto. Subito dopo aver compreso che ilnon ce l’avesse fatta, alcuni familiari sono stati colpiti da malori e a loro volta soccorsi dal ...

Tragedia a Fasano, dove un bimbo di un anno e mezzo è morto per soffocamento dopo aver ingerito un piccolo oggetto mentre era in casa. Soccorso immediatamente dai familiari, il bimbo ...Un bambino di un anno e mezzo è morto soffocato per avere ingerito un piccolo oggetto, probabilmente un tappo. Lo riferisce il sito del Quotidiano di Puglia. La ...