Chiariello tuona | “Giù le mani da Spalletti Ferrieri Caputi ha sbagliato tutto”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Umbertodifende Lucianodopo Napoli-Cremonese di Coppa Italia, l’allenatore ha ricevuto numerose critiche. Il giornalista ai microfoni di Radio Napoli Centrale nel corso di ‘Un calcio alla radio’ ha detto: “Per i ragazzi della cremonese battere il Napoli è stata un’impresa. Ed il calcio è bello anche per questo, perché Davide può battere golia”. Poi ha aggiunto: “Non capisco per quale motivo bisogna attaccare. Perché non ha fatto il classico turnover? L’allenatore del Napoli ha a disposizione una rosa molto folta e di grande qualità. Tanti il campo lo hanno visto pochissimo. Se non giocavano con la Cremonese, quando dovevano farlo? Mai? Abbiamo preso Bereszynski per farlo giocare al posto di Di Lorenzo, se non giocava con la Cremonese, quando doveva farlo?” Maprosegue nella ...