Chiara Ferragni | “Ecco perché sto sempre con la pancia scoperta”

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ad attirare le polemiche,ci è abituata. Davanti ai commenti degli haters non indietreggia, anzi: li cavalca da vera campionessa, spesso stuzzicando con outfit che sa bene non passeranno inosservati. Uno dei grandi tormentoni è il famoso “Copriti, sei una mamma” davanti alle sue foto in lingerie a cui ormai è la prima a fare il verso. Ma le immagini dei suoi look ahanno dato il via a un nuovo filone, quello del: “Ma non ti viene il mal di?”. Alla fine l’influencer ha deciso di rispondere una volta per tutte, spiegando come faccia a resistere al freddo. LEGGI ANCHE>>>ruba la scena alla sorella Valentina nel giorno del suo compleanno<<< I commenti dei follower La...