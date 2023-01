(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Voltare pagina. Queste le parole d'ordine del Parlamento europeo oggi alle prese con l'elezione del vicepresidente dell'Aula che prenderà illasciato vacante da Eva. L'eurodeputata greca da oltre un mese in carcere con l'accusa di essere...

EuropaToday

... di lasciarlo al riparo dalla pubblicità e in quella sfera riservata, che è proprio la sua, di servitore dello Stato che nonaizzare le folle e suscitare cori da stadio. Ecco,ricorda la ...Il gruppo di lavoro di Fossola per ragazzi diversamente abili allarga le attività. Pomeriggi più lunghi permigliorare le proprie capacità ... Chi vuole prendere il posto di Kaili: c'è anche un'italiana Anno 2023, a Roma si muore solo stando per strada. E di freddo. Due uomini, ieri, sono stati trovati morti e l’unica causa plausibile, al momento, sembra essere l’ipotermia.