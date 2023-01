La Gazzetta dello Sport

Questa sera ore 20 a Riad andrà in scena la tanto attesa Supercoppa Italiana tra Milan e Inter: ecco i pronostici e le speranze degli inviati dei due ...cerca di banalizzarlo e minimizzarlo, di metterlo in dubbio, di mortificarlo, fa un grave ... Da sempre sie si gioca tutti insieme. Come ha sottolineato il comandante Luzi, i Carabinieri ... Chi vince, il migliore e il peggiore: la Supercoppa andrà così Venerdì 20 gennaio 2023, nel terzo turno degli Australian Open di tennis, Jannik Sinner, testa di serie numero 15 del tabellone, affronterà il vincente tra il sudafricano Lloyd Harris, al 186° posto d ...Vincenzo Pisciotta ha letto il suo nome in tv all’improvviso: nella carta d’identità falsificata di Messina Denaro c’era la sua firma, scritta per esteso e ben ...