Chi l’ha visto? | le anticipazioni della puntata del 18 gennaio 2023 su Rai 3

Leggi su tpi

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Questa sera – mercoledì 18– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Chi ha fatto scomparire Emanuela Orlandi? Federica Sciarelli e la sua squadra investigativa registrano le dichiarazioni shock di un padre: “Mio figlio mi ha detto che hanno prelevato la ragazza enno portata all’autista di De Pedis”, e ospitano in studio Antonio Mancini, l’ex esponentebandaMagliana. A seguire, l’inchiestaprocura di Tempio Pausania che ha indagato una coppia perché ritenuta responsabilescomparsavicina di casa, Rosa Bechere, la 60nne sparita nel nulla dal 26 novembre ...