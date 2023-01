Chi è Lilou Wadoux | la prima donna pilota della scuderia Ferrari

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) E così laavrà, per lavolta nella storia, unache gareggerà nelle Competizioni GT (Gran ...

E così la scuderia Ferrari avrà, per la prima volta nella storia, una pilota che gareggerà nelle Competizioni GT (Gran Turismo) al volante della 488 GTE nella stagione 2023 del WEC con Richard Mille e con gli occhi puntati verso il futuro del Cavallino Rampante di Alice Cecchi. Con solo sei stagioni alle spalle, Lilou Wadoux è la prima pilota ufficiale di Ferrari Competizioni GT. Nata ad Amiens il 10 aprile 2001, la francese è una delle stelle nascenti nel panorama internazionale delle gare. Classe 2001, francese, è la nuova stella del mondo dei motori.