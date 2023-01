Chi è Gianluca Grignani | protagonista di Sanremo 2023

Corriere dello Sport

Negli ultimi giorni abbiamo perso due capitani Ernesto Castano eVialli'. A chiedere un ... Fa rifletteresono gli acquirenti di queste società: fondi sovrani, consorzi, fondi privati'. '...La Juventus si è affidata a un tecnico esperto per traghettare la società fuori dalle turbolenze previste nelle prossime settimane .Ferrero , classe 1963, ha svolto incarichi di grande livello dentro e fuori dalla galassia Agnelli. Laureato a pieni voti in Economia e Commercio nel 1988, vanta la presidenza del collegio ... Gianluca Ferrero, ecco chi è il nuovo presidente della Juve La Juventus si è affidata a un tecnico esperto per traghettare la società fuori dalle turbolenze previste nelle prossime settimane. Gianluca Ferrero, classe 1963, ha svolto incarichi di grande livello ...La moglie di Gianluca Vialli, Cathryn White Cooper, sta affrontando la dolorosa scomparsa del marito, stringendosi alle amatissime figlie Olivia e Sofia ...