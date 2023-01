Novella 2000

Ha tenuto Francesco Facchinetti eInsinna, mentre ha fatto fuori Arisa e Caterina Balivo.prenderà il loro posto Due new entry nella giuria de Il Cantante Mascherato 2023 Al posto di ...È da giorni che non si fa altro che parlare del presunto flirt tra Barbara D'Urso eBriatore. rivelando ancheoccupa il suo cuore in questo momento. La conduttrice di Pomeriggio Cinque , ... Chi è Flavio Parenti Età, vita privata, film e Instagram Secondo i rumor in circolazione Barbara D'Urso starebbe frequentando Briatore e sulla questione è stata interpellata la stessa conduttrice.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...