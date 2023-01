Chi è Clara Chia Marti | la nuova fiamma di Piqué e rivale di Shakira

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Chi è, conosciamo meglio ladi, colei che ha fatto infuriaree causa del nuovo singolo che sta facendo impazzire il mondo… PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il gossipnon accenna a diminuire e giorno dopo giorno non si fa altro che parlare di loro Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.