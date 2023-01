“Che schifo | che imbarazzo” GF Vip 7 | altra bufera su Attilio Romita | roba choc con Nikita

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 gennaio 2023): la battutaccia suPelizon. Altro brutto episodio nella casa del GF Vip 7. Protagonista di questa vicenda,. Il famoso giornalista si è lasciato sfuggire una considerazione sulla collega del reality che non è piaciuta a nessuno. Il pubblico infatti si è mosso in blocco contro il mezzobusto della tv. Ma cosa è successo in pratica?stava parlando con Oriana Marzoli e Sarah Altobello. Poco dopo alla conversazione si è aggiunto anche Luca Onestini. Tra l’altro la sua frasesuha trovato d’accordo anche le due donne che in quel momento erano con lui e la cosa ha fatto ancora più arrabbiare il pubblico che si è rivoltato sui social per l’accaduto. Oriana e Sarah infatti, sono rimaste lì ad ascoltare ...