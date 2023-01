«Che rabbia quelle allusioni sulla cattura di Matteo Messina Denaro»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) «L’arresto dici è costato fatica, anni di lavoro e a qualcuno anche la vita e le persone invece di festeggiare la vittoria dello Statomafia mettendo in dubbio la modalità con cui è stato arrestato». Il messaggio che leggete testuale ci arriva da un uomo, un uomo dei Ros. Uno dei Carabinieri impegnato nell'operazione che ha portato alladopo 30 anni di latitanza di. Una operazione difficile, faticosa dietro la quale ci sono difficoltà e sacrifici invisibili e che solo per questo avrebbe meritato una reazione di festa, gioia, orgoglio. Sui social e non solo invece continuano ad essere postati commenti e addirittura meme che tentano di sminuire il lavoro di tutte le forze dell’ordine. “Si è consegnato” “Era sotto il ...