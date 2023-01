Che cos’è Elmed | il collegamento elettrico sottomarino tra Italia e Tunisia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Nell’agenda del viaggio odierno a Tunisi di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, e Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, c’è anche “la cooperazione economica bilaterale, con un focus sulle opportunità di crescita dell’interscambio commerciale, tornato a pieno regime dopo gli anni della pandemia, e la cooperazione in ambito energetico, che ha beneficiato del recente varo dell’infrastruttura strategica, progetto di interconnessione elettrica marittima tra le due sponde del Mediterraneo” promosso da Terna e dall’omologa tunisina Steg. Lo ha comunicato la Farnesina in una nota diffusa prima della partenza dei ministri. GLI ULTIMI SVILUPPI Un mese fa la Farnesina ha accolto “con grande favore” l’approvazione della Commissione europea per la realizzazione di. “Il progetto – che l’e la ...