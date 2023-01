Chanel Totti sfogo dopo le ultime polemiche sulla sua famiglia | il commento lapidario FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) In questo periodo la“allargata” di Ilary Blasi e Francescoè finita al centro della bufera per svariati motivi. In ballo è stata tirata anche la primogenita, che ha dato luogo ad uno. Quest’ultima è stata presa di mira dagli utenti del web a causa del suo aspetto fisico. Ormai, L'articolo proviene da KontroKultura.