Ceuta-Barcellona giovedì 19 gennaio 2023 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Sorteggio benevolo per i blaugrana

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) E’ un momento felice per il: Xavi ha superato le tempeste autunnali e il durissimo colpo dell’eliminazione al girone di Champions, la seconda consecutiva, per rilanciarsi nelle competizioni nazionali. In Liga ha ritrovato il primo posto, anche per la mancanza di brillantezza del Madrid, in Copa è andato avanti e si appresta a giocare InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il Post

Le formazioni ufficiali di, sfida valida per gli ottavi di finale della Copa Del Rey 2022/2023. Dopo aver rischiato al turno precedente contro l'Intercity, sconfitto solo ai supplementari, i catalani ...- Trasferta particolare per il: i blaugrana sono infatti attesi dalper gli ottavi di finale di Coppa del Re . E già di suo l'avversaria di turno è del tutto particolare, visto che ilmilita nel terzo ... I campioni del Barcellona in trasferta a Ceuta, exclave spagnola in Marocco In vista di Ceuta-Barcellona - gara valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re - Xavi schiera dal 1' Lewandowski, panchina per Pedri ...Il Barcellona di Xavi raggiungerà la città nell’enclave in elicottero perché non c’è l’aeroporto: al centro di contese politiche per la questione dei migranti. Nella squadra locale gioca anche un ital ...