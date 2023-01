leggo.it

... riportata dal quotidiano La Nazione - da diverse pazienti sottoposte a visita o dalle donne che accompagnavano i pazienti, una serie di prestazioni sessuali indel rilascio di certificazioni ...... riportata dal quotidiano La Nazione - da diverse pazienti sottoposte a visita o dalle donne che accompagnavano i pazienti, una serie di prestazioni sessuali indel rilascio di certificazioni ... Certificati in cambio di prestazioni sessuali: medico dell'Inps condannato a 9 anni Un medico dell'Inps di Siena, ormai in pensione, avrebbe palpeggiato più donne durante le visite mediche propedeutiche all'ottenimento di pensione o assegni ...Un medico dell'Inps di Siena (ormai in pensione) è stato condannato a nove anni per violenza sessuale: avrebbe palpeggiato e preteso prestazioni sessuali dalle pazienti, in cambio del rilascio di cert ...