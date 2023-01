Cerreto Sannita | la minoranza accusa | la nota del Prefetto di Benevento

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo ladel gruppo didel comuneRiparte’ e ladeldi, Torlontano: “A seguito della segnalazione del nostro gruppo consiliare sul mancato rilascio di atti amministrativi da parte del sindaco Parente è intervenuto ildi, dott. TORLONTANO, con una duradi biasimo verso il sindaco e la segretaria comunale del comune di, chiedendo agli stessi il ripristino della legalità. La protesta del gruppo disi è resa necessaria in quanto numerose richieste riguardanti atti di gare di appalto e di pagamenti del comune a terzi ...

anteprima24.it

... ad esempio, appena sei Comuni - prosegue Matera - mentre tutta una serie di altri (Castelvenere, San Lorenzello, Bonea, Ceppaloni, Cusano Mutri, Torrecuso, Baselice, Buonalbergo,, ...Benevento . Dopo Sant'Agata de' Goti è stata la volta di. Doppio appuntamento in settimana con gli open day promossi da Ance Benevento e Ance Giovani Campania presso gli istituti tecnici ad indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio (ex ... APPost'!, arriva l'adesione al progetto da parte del primo comune ... Contro i raid nelle abitazioni messi a segno nel Sannio e spesso opera di bande provenienti dalle province confinanti ci si difende soprattutto con sistemi de videosorveglianza. I Comuni sanniti ...È stato rinviato a giudizio con processo fissato per il 12 giugno un uomo di 56 anni, beneventano, accusato di maltrattamenti, diffamazione e diffusione di immagini e video ...