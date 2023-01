Cerignola | accusa | tredicenne violentata | due arresti Polizia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Indagine su un accaduto risalente allo scorso ottobre. Due arrestati stamattina dalla. L’: originata da una conoscenza tramite social network, la violenza sessuale è avvenuta in un garage in cui la ragazzina di 13 anni è stata attirata dai due. L'articolo, due proviene da Noi Notizie..

Giornale di Puglia

...diin provincia di Foggia . Lì un maggiorenne, dopo aver conosciuto una ragazzina di 13 anni sui social network, l'ha invitata e le ha dato della droga . Poi la ragazza, secondo l', ......questo ritiro degno di un Totò presidente del(detto con tutto il rispetto per, ... E la pressione avversaria a centrocampo non è una scusa, ma un'a chi manda allo sbando un ... Tragedia a Cerignola, bimbo accusa forti dolori alla testa e muore in ... Il fatto è successo a Cerignola. La minore era stata agganciata tramite social network e invitata nel garage dove si sarebbe consumato l'orrore. Le indagini della polizia, coordinate dalla Procura dau ...Drogata e violentata in un box da tre maggiorenni dopo aver conosciuto uno di loro su una piattaforma social. È l'incubo vissuto nello scorso mese di ottobre da una 13enne alla periferia di Cerignola: ...