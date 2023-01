Cerchi un’ottima rete fissa? Vodafone ha la soluzione e un regalo per te

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Unire l’utile al dilettevole: unainternet performante a prezzi stracciati, e un buono da 100 euro da spendere in diversi punti vendita della GDO. È questo che offrea coloro che decideranno di attivare con l’operatore un’offerta dedicata a internet in casa. Ed è proprio questo il momento giusto per farlo perché la promozione è a tempo limitato e mette a disposizione una serie di servizi di cui ormai non si può più fare a meno. L’offerta diper leL’operatore telefonico ha deciso di premiare i suoi nuovi clienti suoffrendo un buono spesa del valore di 100 euro. Un coupon che verrà assegnato a tutti coloro che attiveranno un’offerta di, su qualsiasi ...