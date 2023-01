(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Stefano, costituzionalista de La Sapienza, ex parlamentare del Pd e membro dell'assemblea costituente, in un'intervista a Italia Oggi ha parlato del congresso e delle prossime primarie, ...

Stefano, costituzionalista de La Sapienza, ex parlamentare del Pd e membro dell'assemblea costituente, in un'intervista a Italia Oggi ha parlato del congresso e delle prossime primarie, indicando ...La Rai si fa pagare anche in estate quando invece rifrigge il passatostirando le camicie, ... Il quorum, formula del passato Stefano, costituzionalista alla Sapienza di Roma Uffici stampa ... Ceccanti (Pd): “Sto con Bonaccini, la scissione Sarebbe una follia…” “Alcune settimane fa con il gruppo che ha dato vita al documento “Per una vera fase costituente”, gruppo composto da persone che sostengono diversi candidati alla segreteria, quindi trasversale, ...Rassegna ragionata dal web su: il problema di fondo dell’ammucchiata calendian-renziana, il riformismo perduto dal centrosinistra, gli obiettivi poco chiari di Berlusconi ...