Cavaliere del trono over prende in giro una dama a Uomini e Donne? Il gesto

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Nel corso della puntata di, andata in onda oggi, mercoledì 18 gennaio, abbiamo assistito a un confronto tra une unadel. I due si sono frequentati senza ‘grandi sorprese’, ma mentre lei è apparsa molto presa dall’uomo, ilnon sembra essere in linea con questa cosa. Ma a un certo punto, unda parte dell’uomo in questione, ha fatto venire dei dubbi all’opinionista Gianni Sperti – solo in studio, in quanto Tina Cipollari è la grande assente – che, come molti telespettatori, ha pensato che lui stiando inla donna. Ecco cosa è successo. Vito ha preso inElena? La puntata del dating show è iniziata con il caso di Cristina. Per la ...