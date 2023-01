TGCOM

La cena dei panettoni, 42 anni, sui social scrive: 'Degustazione panettoni a casa mia'. E poi in un video svela il mistero: 'Ragazzi, questa sera ho deciso… Le mie amiche non lo sanno… Chi ...Pochi i nomi di coloro che gli sono stati vicini: Alfonso Signorini , Raimondo Todaro , Valeria Marini ,, Manila Nazzaro . Tutti gli altri volti noti che giravano attorno al 51enne, ... Caterina Balivo, cena con le amiche per smaltire i panettoni Caterina Balivo organizza una cena a casa sua con alcune amiche, tra cui Elena Santarelli, per smaltire gli avanzi del Natale. Le invitate ignare si ritrovano a fare una gara di panettoni che serve a ...Il Cantante Mascherato tornerà in tv a partire da marzo. La terza edizione dello show di Milly Carlucci porta con sé delle novità, a partire dai ...