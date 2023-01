CASSANDRO AL LECCE

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L’A.S. Cittadella comunica la cessione a titolo definitivo di TOMMASO . Due stagioni e mezza a Cittadella, 60 presenze e una rete (l’anno scorso contro il Brescia) per il duttile terzino classe 2000 nato a Dolo. A Tommaso un grazie per la professionalità e l’impegno dimostrato con la nostra maglia, in bocca al lupo per il prosieguo di carriera in Serie A con i giallorossi. Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Pianetalecce

Ecco tutti gli acquisti ufficiali della sessione di gennaio in Serie A fino a oggi CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE TOMMASOal(dal Cittadella) Rinforzo in difesa per il, ...... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ", arrivano Kljun eAnche questa settimana non ci sono stati grossi movimenti nel calciomercato invernale di Serie A, che sembra ogni anno sempre più povero in attesa dell'ultima settimana che di solito regala qualche so ...Nel giorno in cui mister Baroni accoglie nel gruppo Tommaso Cassandro, un prezioso jolly per la difesa del Lecce, purtroppo c’è da registrare anche la notizia del forfait ...