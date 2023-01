Caso Dino Baggio | anche Brambati commenta | «Ho paura anche io»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Massimole parole di: «Ai tempi c’erano allenatori che se non facevi la flebo, si arrabbiavano»Massimo, ex difensore di Bari e Torino hato al Processo 7 Gold le parole disui farmaci usati negli anni 90 sui calciatori. Di seguito le sue parole. «Hoio, ma vent’anni fa, quando parlai, mi arrivò una lettera della Figc che mi minacciava. Io, in una società di cui non faccio il nome, prendevo prima della partita il Micoren come fossero caramelle. All’epoca non era proibito, dopo qualche anno è diventato proibitissimo. Prendevol’Anemina, una sostanza ...

Corriere

... "Ai tempi c'erano allenatori che se non facevi la flebo, si arrabbiavano" Anche Massimo Brambati, ex difensore di Bari e Torino ha commentato al Processo 7 Gold le parole diBaggio sui farmaci ...E suldelle parole diBaggio su Vialli: 'Le parole diBaggio Bisogna andarci coi piedi di piombo. Queste cose accadono a chi è stato giocatore e a chi non gioca. Bisogna stare attenti'... Caso Dino Baggio, i giocatori si dividono: «Abbuffate di integratori e Aulin», altri: «I tumori non c’entrano» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Oggi Dino Baggio ha corretto le sue dichiarazioni sul “doping che c’è sempre stato” ed ha spiegato: “Io volevo dire ...