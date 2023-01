Case green | Fitto | incentivi per aiutare le ristrutturazioni

... Raffaele Fitto, risponde al question time alla Camera sulla questione della nuova disciplina Ue sull'efficientamento energetico degli edifici, la cosiddetta direttiva sulle. "L'onere - ...Il governo prenderà "tutte le iniziative necessarie affinché il testo finale della direttiva" sulle"contenga delle previsioni che siano compatibili con la peculiarità del patrimonio edilizio italiano, e che consentano una sua graduale riqualificazione contribuendo ad incrementarne il ...ROMA, 18 GEN - Il governo prenderà "tutte le iniziative necessarie affinché il testo finale della direttiva" sulle case green "contenga delle previsioni che siano compatibili con la peculiarità del ...The prosecution continues its case against Alexander Ken Jackson who is charged with fatally shooting his father, mother and sister on June 15, 2021. The former University of Iowa student, now 22, is ...