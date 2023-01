(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ladello stato dimeteo comporterà per gli abitanti dievacuati mercoledì altre 24 ore lontano dalle proprie abitazioni. Nella tarda mattinata è stato diramato il ...

Ladello stato di allerta meteo comporterà per gli abitanti dievacuati mercoledì altre 24 ore lontano dalle proprie abitazioni. Nella tarda mattinata è stato diramato il bollettino ...... Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni diTerme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia. COMMA 10dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'obbligo per il Consiglio ... Casamicciola: proroga allerta,400 sfollati ancora fuori casa - Cronaca La proroga dello stato di allerta meteo comporterà per gli abitanti di Casamicciola evacuati mercoledì altre 24 ore lontano dalle proprie abitazioni. Nelle necessità di Casamicciola di Ischia dopo il dramma delle frane "ad oggi vi sono 2 milioni dello Stato Italiano e 4 milioni della Regione Campania reali.