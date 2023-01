Cartabianca | Pif infuriato con un cittadino di Castelvetrano per via di Matteo Messina Denaro VIDEO

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Pif è andato su tutte le furie durante l’ultima puntata didove era ospite di Bianca Berlinguer. L’artista è intervenuto per commentare le frasi di undiche ritiene ingiusta l’incarcerazione di. In collegamento con lo studio l’ex Iena sbotta: “Quest’uomo mi fa incavolare, perché una volta aveva un senso negare. Quando tu negli anni settanta andavi dal vicino di casa di Totò Riina cosa doveva dire? La lotta alla mafia non partiva da lì. Ma nel 2023 quando c’è un signore che dice che hanno sbagliato ad arrestaregli direi vaffanculo, gli farei vedere la foto della bambina morta a Firenze, mi fa più schifo del mafioso. Guarda mi dica il nome e il cognome di ...

