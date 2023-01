Carri armati tedeschi per l’Ucraina più vicini

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il ministro dell’Interno ucraino, Denys Monastyrsky, è rimasto ucciso in un incidente in elicottero insieme ad altre otto persone a bordo, tra cui due alti funzionari del ministero, e nove persone a terra, coinvolte nello schianto e nell’incendio che ne è derivato. Fonti ucraine riferiscono che il ministro si stava recando verso un “punto caldo” del fronte quando l’elicottero è precipitato. Al momento non ci sono indizi che possano far pensare a qualcosa di diverso da un incidente. Monastyrsky era un membro di spicco del gabinetto di Volodymyr Zelensky e giocava un ruolo importante nell’informare l’opinione pubblica dall’invasione del febbraio 2022. Nel frattempo, riferendosi al summit di venerdì prossimo dell’Ukrainian Defence Contact Group, alcuni funzionari Nato hanno detto che la Germania e gli Stati Uniti annunceranno un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev. La notizia potrebbe essere ...