Caro carburante | sciopero benzinai congelato in attesa di passi del governo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – Lodeifissato per il 25 e il 26 gennaio restaindiconcreti da parte del. Riflettori sempre accesi sui prezzi dei carburanti e sulle sanzioni per i gestori che non esporranno il prezzo medio nazionale dei carburanti accanto a quello di vendita. Dopo quello di ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy al quale ha partecipato il ministro Adolfo Urso, un nuovo incontro è stato fissato per domani prima della conferenza stampa di Faib, Fegica e Figisc che decideranno definitivamente se confermare o meno la proposta. Il, intanto, si è detto disponibile a modifiche al decreto sulla trasparenza dei prezzi che ha iniziato il suo iter parlamentare. “C’è sempre disponibilità a modifiche. ...

HDmotori

Giovedì nuovo tavolo con governo, irregolarità su prezzi: Antitrust avvia ispezioni, web contro accise ma Meloni sgonfia le polemiche, ecco i bonus del ...Si può filtrare per tipo die rapidamente individuare il più economico tra i distributori della zona. Una volta scelto quello più conveniente, l'app mostra l'itinerario da seguire per ... Caro carburanti, decreto trasparenza: un mese per adeguare i cartelloni (Adnkronos) – Lo sciopero dei benzinai fissato per il 25 e il 26 gennaio resta congelato in attesa di passi concreti da parte del Governo. Riflettori sempre accesi sui prezzi dei carburanti e sulle sa ...È uno dei temi caldi di questo periodo, il caro carburante continua a tenere banco anche in seno al governo. Oltre ai buoni benzina, sono al vaglio anche altre misure… Leggi ...